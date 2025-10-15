Лавров: развязывание войн входит в "генетический код" Европы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Европа была зачинщицей всех мировых и многих других войн, таков ее "генетический код". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Европа доказывает, что не зря она была источником, "зачинательницей" всех мировых и других войн, включая колониальные и рабовладельческие, - отметил он. - Что делать, это генетический код".

Наличие такого кода в менталитете европейских политиков глава внешнеполитического ведомства усмотрел, в частности, в противоречивом поведении экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Она все время презентовала себя так, что она "за" минские договоренности, что надо вместе с Россией что-то делать, но, уйдя на пенсию, вдруг стала поддерживать реваншистские лозунги (нынешнего канцлера Германии - прим. ТАСС) Фридриха Мерца, когда сказала, что в 2021 году хотела все сделать иначе, но ей поляки и литовцы помешали", - заметил Лавров.

В этой связи министр привел также другой пример, когда в 2010 году Россия предложила Европейскому союзу "координировать действия в сфере кризисного регулирования". По его словам, был подготовлен "проект документа, где было четыре емких пункта: создать комитет Россия - ЕС по вопросам внешней политики в области безопасности, который будет собираться и обмениваться оценками положений в горячих точках в интересующих обе стороны частях мира, будет разрабатывать механизмы совместных гуманитарных операций и операций по обеспечению безопасности".

"Это был прорывной момент", - подчеркнул Лавров. Однако, продолжил он, когда все было согласовано, Меркель предложила добавить к упомянутым пунктам Приднестровье как одну из конкретных конфликтных зон, чтобы осуществлять все вместе. "Мы способствовали возобновлению процесса "5+2" по Приднестровью, - резюмировал глава МИД РФ. - Все остальное было перечеркнуто".