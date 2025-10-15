Лавров: западные "ребята" активно "хорохорятся" по отношению к России

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в способности дипломатии урегулировать нынешний глобальный конфликт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Западные политики в словесных нападках на Россию то и дело изображают из себя храбрецов, но их высказывания лишь свидетельствуют о дефиците дипломатов по ту сторону "линии фронта". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в способности дипломатии урегулировать нынешний глобальный конфликт. "Дипломатия способна, - отметил он. - Дипломатов по ту сторону "линии фронта" не хватает. "Ребята" очень активно хорохорятся".

В подтверждение своих слов министр привел несколько красноречивых примеров. Так, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес выразил сожаление в связи с тем, что в 2014 году Запад не сумел "ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной". Американский генерал в отставке признал, что "Минские соглашения оказались фарсом", вот только забыл упомянуть, кто превратил их в фарс: экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко. Более того, войдя в раж, Ходжес даже заявил, что если бы Россия вздумала сейчас напасть на Польшу, то натовские войска в ответ разрушили бы все ее военные объекты и стерли с лица земли Калининград и Севастополь.

В "явной провокации" уличил Лавров и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который припугнул европейцев тем, что Китай, якобы стремясь отвлечь внимание Запада от Азиатско-Тихоокеанского региона, заставит своего "младшего партнера" Россию пойти против Североатлантического альянса.

По словам главы МИД РФ, победа СССР в Великой Отечественной войне тоже не дает покоя западным политикам. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила буквально следующее: "Россия и Китай заявляют, что они выиграли Вторую мировую войну, вместе победили нацизм. Это что-то новенькое. Сегодня все меньше люди помнят историю, поэтому многие верят в подобные нарративы".

В том же духе "отметился" и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, посетовав на то, что "СССР развязал мировую войну, депортировал миллионы людей и остался безнаказанным". "А то, что сейчас соседняя Латвия осуществляет этнические чистки, тысячами выгоняет людей? Запад набрал в рот воды: ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека - никто не прокомментировал это никоим образом. Это нацизм, создание "расово чистого" государства", - возразил эстонцу Лавров.