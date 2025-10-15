Глазьев: в СГ в 2026 году запустят проект по активизации турпотоков

Предполагается создание в рамках проекта единого агрегатора, "который будет распространять информацию о культурно-туристических объектах, маршрутах и мероприятиях Союзного государства", уточнил госсекретарь СГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Проект по распространению информации о культурно-туристических объектах, маршрутах и мероприятиях Союзного государства будет запущен в 2026 году и увеличит турпотоки между РФ и Белоруссией. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев на форуме туристических территорий (FTT-2025).

"Мы сейчас работаем над проектом Союзного государства - созданием условий для функционирования туристическо-информационного центра Союзного государства, который будет призван дать нашим гражданам исчерпывающую информацию о туристических возможностях для желающих путешествовать в Россию и Белоруссию", - сказал он.

По его словам, предполагается создание в рамках проекта единого агрегатора, "который будет распространять информацию о культурно-туристических объектах, маршрутах и мероприятиях Союзного государства". "Мы надеемся, что это все будет в цифровой среде. Хотя мы приземляем этот центр в Смоленске", - добавил Глазьев. Он подчеркнул, что Смоленск выбран намеренно, поскольку находится посередине между Москвой и Минском.

"Мы надеемся, что наш проект, который предполагается запустить с будущего года, даст результат. Мы планируем, что туристические потоки из России в Беларусь вырастут благодаря этому на 300 тыс. поездок, из Беларуси в Россию - на 100 тыс.", - резюмировал госсекретарь Союзного государства.

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники". ТАСС является генеральным информационным партнером FTT-2025.