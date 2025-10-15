Путин привел в пример заветы Черномырдина по подготовке к зиме

Президент РФ публично эти заветы рассказывать не стал

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания пообещал правительству рассказать о том, как занимавший в 1990-е годы пост главы правительства РФ Виктор Черномырдин рекомендовал ведомству готовиться к зиме, но публично эти заветы рассказывать не стал.

"Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу", - сказал Путин, заслушав в ходе совещания доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева.