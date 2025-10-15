На выборах парламента Киргизии в России откроются 40 участков

15 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России и посольство Киргизии обсудили организацию внеочередных выборов парламента республики. Как рассказали в пресс-службе ЦИК РФ, в 27 регионах России для граждан Киргизии откроются 40 избирательных участков.

Организацию голосования в ЦИК РФ обсудили заместитель председателя комиссии Николай Булаев с чрезвычайным и полномочным послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым. В обсуждении приняли участие члены ЦИК России и председатели избирательных комиссий регионов, где будет проходить голосование. "На внеочередных выборах парламента Кыргызстана 40 участков откроются в 27 регионах России", - говорится в сообщении.

"Мы не видим проблем с оказанием максимального содействия нашим коллегам из Республики Кыргызстан. ЦИК России заинтересована в том, чтобы голосование прошло с учетом законодательства, действующего в республике. Уверен, что мы, не вмешиваясь в выборный процесс, окажем поддержку в полном объеме", - подчеркнул Булаев.

Как рассказали в ЦИК РФ, организаторам выборов предстоит решить ряд практических вопросов, включая подбор помещений для голосования, организацию логистики и обеспечение стабильного интернет-соединения.

Согласно указу президента Кыргызстана "О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", подписанному 30 сентября, за пределами страны будет открыто 100 избирательных участков, из них 40 - на территории России.