Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы

Президент РФ вручил награду "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом"

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. Президент России Владимир Путин наградил мэра столицы Венесуэлы Кармен Тересу Мелендес Ривас орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован.

"За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом навредить орденом Дружбы Мелендес Ривас Кармен Тересу - мэра города Каракас Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в тексте документа.

Этим же указом Путин наградил орденами Дружбы также бывшего генпрокурора Таджикистана, секретаря Совбеза республики Юсуфа Рахмона и генпрокурора Узбекистана Нигматиллу Юлдашева.