Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
19:05
МОСКВА, 15 октября. Президент России Владимир Путин наградил мэра столицы Венесуэлы Кармен Тересу Мелендес Ривас орденом Дружбы. Соответствующий указ главы государства опубликован.
"За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом навредить орденом Дружбы Мелендес Ривас Кармен Тересу - мэра города Каракас Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в тексте документа.
Этим же указом Путин наградил орденами Дружбы также бывшего генпрокурора Таджикистана, секретаря Совбеза республики Юсуфа Рахмона и генпрокурора Узбекистана Нигматиллу Юлдашева.