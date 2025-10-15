Переселяющихся в России иностранцев-традиционалистов должно стать больше
Редакция сайта ТАСС
19:55
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число переселяющихся в Россию иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, должно вырасти. Такой результат миграционной политики заложен в подписанной президентом РФ Владимиром Путиным профильной концепции.
"Увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства", - указывается в документе один из предполагаемых результатов политики.