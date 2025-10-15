Реклама на ТАСС
Безработным родственникам мигрантов будут ограничивать пребывание в России

Это следует из опубликованной новой концепции миграционной политики
19:56

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти намерены ограничивать пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов. Это следует из опубликованной новой концепции миграционной политики.

"Ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации", - указано среди направлений реализации миграционной политики. 

