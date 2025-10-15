В России будут принимать меры против формирования этнических анклавов

Это следует из опубликованной новой концепции миграционной политики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти будут принимать меры для борьбы с маргинализацией мигрантов и формированием этнических анклавов. Это следует из опубликованной новой концепции миграционной политики.

"Формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации иностранных граждан, включая принятие органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц, приобретших гражданство РФ", - указано среди направлений реализации миграционной политики.