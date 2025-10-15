В РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии

Концепция миграционной политики, подписанная президентом России Владимиром Путиным, предполагает совершенствование механизмов реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти РФ будут создавать условия для возвращения из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома во время спецоперации. Такое направление работы указано в подписанной президентом РФ Владимиром Путиным концепции миграционной политики.

"Создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции", - указывается в документе.

Также концепция предполагает совершенствование механизмов реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.