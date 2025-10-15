Делегация РФ в Вене: ЕС и НАТО индоктринируют население своих стран

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Власти ЕС и НАТО индоктринируют население своих стран, чтобы не допустить критического отношения к милитаризации. Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Население Европы сознательно вводят в заблуждение, фактически индоктринируют людей с целью не допустить возобладания у них критического восприятия курса ЕС и НАТО на милитаризацию континента, роста расходов на военные нужды в ущерб решению социально-экономических проблем", - сказала она.