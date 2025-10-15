Жданова: информационное пространство на Западе зачищено от альтернативных точек зрения

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Информационное пространство на Западе практически не содержит альтернативных точек зрения, потому что любые попытки критики приводят к стигматизации тех, от кого она исходит. Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения. Попытки отдельных политических деятелей и активистов выступить с критикой действий властей приводят к их стигматизации. Здесь введен запрет на ряд российских СМИ, заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам. Это тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения", - сказала она.