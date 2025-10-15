Жданова: попытка "отменить" РФ привела лишь к проблемам в западных странах

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Попытка ЕС и НАТО "отменить" Россию привела к социально-экономическим проблемам и рискам безопасности на Западе. Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Попытка "отменить" Россию для ЕС и НАТО уже привела к лавинообразно нарастающим социально-экономическим проблемам и рискам безопасности. Уровень поддержки лидеров западной антироссийской коалиции уже достиг исторических минимумов", - сказала она.