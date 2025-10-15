ГД рассмотрит заявление в связи с депортацией россиян из Латвии

Как отмечается в документе, парламентарии решительно осуждают "очередной виток дискриминации" со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в республике российских граждан

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан, а также обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об ограничении использования пальмового масла.

Проект заявления был внесен на рассмотрение палаты парламента думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ранее Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку, по его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком.

Как отмечается в проекте заявления, депутаты решительно осуждают "очередной виток дискриминации" со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в стране российских граждан, а также призывают "здравомыслящую часть мирового сообщества" осудить неонацистскую политику латвийского руководства. Госдума будет рекомендовать правительству РФ проработать предложения по ответным мерам в отношении Латвии. "Те, кто сейчас молчит, не осуждает действия, они просто потворствуют, так же как это было в прошлом веке во времена прихода Гитлера к власти, когда также европейские страны молчали и своим молчаливым согласием поддерживали", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также депутаты рассмотрят проект обращения к Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. Проект обращения был внесен на рассмотрение думским комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства 14 октября. Правительству будет предложено рассмотреть в том числе вопросы введения акцизов и повышения ставки таможенной пошлины на пальмовое масло. "Видим, что на рынок пальмовое масло поступает все в больших объемах. Его используют для приготовления пищевых продуктов, которые потребляют дети. Это и мороженое, и конфеты. Предлагая свои решения, мы исходим из того, что производимая в стране продукция должна быть безопасна", - подчеркивал Володин.