Делегация РФ в Вене: ИИ позволяет спецслужбам Запада управлять обществом

Как такое происходит на практике, можно было наблюдать на примере Украины, отметила руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) дают большие возможности спецслужбам Запада оказывать воздействие на общественное сознание, создавая "управляемый хаос". Такое заявление сделала руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

"Глобальное информпространство и внедрение технологий ИИ предоставляют неограниченные возможности спецслужбам Запада оказывать, используя различные аспекты социальной инженерии, целенаправленное воздействие на общественное сознание в целом. Евроатлантические элиты создают таким образом управляемый хаос, который дестабилизирует обстановку в ключевых регионах планеты путем стравливания одних "непокорных" государств с другими в целях последующего формирования вокруг них подконтрольных Западу оперативно-тактических коалиций", - сказала дипломат.

"Как это происходит на практике, мы могли наблюдать на примере Украины, где Запад десятилетиями взращивал антироссийские силы посредством подконтрольных ему сетевых структур", - пояснила она.