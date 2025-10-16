Эксперт Микрина: глава района Самарской области может оспорить свое увольнение

Сделать это можно в двух инстанциях, сообщила и.о. заведующего кафедрой публичного права МГИМО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков при несогласии с решением губернатора региона Вячеслава Федорищева о своем увольнении может обратиться в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. Об этом сообщила ТАСС и.о. заведующего кафедрой публичного права МГИМО Валентина Микрина.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние Дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам - участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны.

"Губернатор как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации вправе отправить в отставку главу муниципального образования. Согласно статье 21 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" представительный орган муниципального образования вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе высшего должностного лица субъекта страны. Однако следует помнить о необходимости направления обращения вместе с проектом соответствующего решения представительному органу муниципального образования, уведомив об этом главу муниципального образования не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения. В случае, если глава муниципального образования не согласен с удалением в отставку, то Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" предусматривает рассмотрение индивидуальных служебных споров посредством обращения в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд", - сказала она.

При этом с точки зрения профессиональной этики, как отметила Микрина, "такое обращение к главе муниципального образования является недопустимым, однако губернатор уже принес официально свои извинения подчиненному". "Что касается оскорбления в отношении главы муниципального образования, то, оскорбление нецензурной лексикой не подпадает под статью 152 Гражданского кодекса РФ, которая касается защиты чести, достоинства и деловой репутации от распространения сведений. Оскорбление является более серьезным правонарушением и регулируется в рамках административного или уголовного законодательства. В частности, административная ответственность за оскорбление (унижение чести и достоинства в неприличной форме) предусмотрена статьей 5.61 КоАП РФ, в том числе публично демострирующееся в средствах массовой информации", - пояснила Микрина.