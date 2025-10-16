Глава ФСБ обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Руководство и спецслужбы Великобритании ответственны за неоднократные срывы мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Руководство и спецслужбы Британии ответственны за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта на Украине. Еще в марте 2022 года курс Лондона ясно обозначил бывший премьер Джонсон, передав подопечным в Киеве указание: "Будем просто воевать", - отметил глава ФСБ.