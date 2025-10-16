ФСБ: операцию "Паутина" курировали из Лондона

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что англичане также обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение

Глава ФСБ РФ Александр Бортников © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Британские спецслужбы, по словам директора ФСБ России Александра Бортникова, непосредственно руководили операцией "Паутина", в ходе которой украинские беспилотники атаковали российские военные аэродромы со стратегическими бомбардировщиками. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

Бортников отметил, что операция СБУ "Паутина" была проведена под непосредственным контролем британской разведки накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня 2025 года. Он также подчеркнул, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.

Кроме того, глава ФСБ заявил, что инструкторы британских спецподразделений SAS и разведки MI6 спланировали серию атак беспилотников по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого есть компании из России, Казахстана и США.