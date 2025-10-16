Пискарев: Россия имеет право защищать себя от дестабилизации извне

На Западе не должны сомневаться, что в соответствии с законодательством РФ будет сделано все необходимое, чтобы пресечь действия по развалу страны, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия сделает все необходимое для пресечения действий Запада по развалу страны, она имеет полное право защищать себя от дестабилизации извне. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Россия имеет полное право защищать себя от дестабилизации извне, и на Западе не должны сомневаться, что в соответствии с нашим законодательством будет сделано все необходимое, чтобы пресечь действия по развалу нашей страны и предотвратить негативные последствия от их враждебной деятельности", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он рассказал, что международная неправительственная организация Amnesty International (признана нежелательной в РФ ) выступила с требованием прекратить уголовное преследование участников организации "Антивоенный комитет России" (признана нежелательной в РФ). По словам депутата, "за фасадом правозащиты кроется системная антироссийская деятельность". С начала специальной военной операции Amnesty International оправдывает неонацистов на Украине, призывает наращивать поставки оружия Киеву, поддерживает иноагентов и экстремистов в России, добавил парламентарий.

"Это не защита прав человека - это неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнул Пискарев.