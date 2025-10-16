Посол РФ: отношения России и Индии показывают несостоятельность политики Запада

Денис Алипов отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели можно рассматривать как стабилизирующую силу в мировых делах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Крепкие российско-индийские отношения играют стабилизирующую роль в меняющемся мире и демонстрируют несостоятельность попыток глобального Запада помешать возникновению многополярного мира путем давления и санкций. Такое мнение высказал посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, выступая на конференции, посвященной 25-летию стратегического партнерства Индии и России, в Международном фонде Вивекананды.

"Стратегическое партнерство России и Индии, которое в этом месяце отмечает свое 25-летие, можно рассматривать как стабилизирующую силу в мировых делах и мощный драйвер экономического роста наших двух стран. Это неоспоримое доказательство неразрывной взаимосвязи наших национальных интересов. Эти отношения всегда были равноправными, взаимовыгодными и строились на прочном фундаменте доверия и уважения - качествах, которые делают их восходящий тренд необратимым", - сказал посол.

По его словам, такие отношения становятся все более востребованными во всем мире в эпоху беспрецедентной геополитической нестабильности. "Попытки так называемого глобального Запада навязать неоколониальные односторонние подходы, включая правовые санкции и тарифы, а также спровоцировать конфликты и торговые войны с целью сохранения доминирования лишь подчеркивают его нежелание мириться с возникновением многополярного мира", - добавил Алипов.

"Подобные действия также препятствуют давно назревшим реформам глобального управления и признанию растущей роли глобального Юга в формировании международного экономического и политического ландшафта. В этом контексте закономерно возрастает актуальность таких платформ, как БРИКС и ШОС, которые способствуют прагматичному деполитизированному сотрудничеству и снижению внешней зависимости", - указал он.

"Это видение тесно связано с флагманской инициативой России по построению более широкого евразийского партнерства на благо всех стран и региональных объединений. Ключевым условием реализации этого видения является возрождение трехстороннего диалога Россия - Индия - Китай. Этот механизм может помочь выявить точки соприкосновения между основными игроками, способствовать лучшему пониманию взаимных опасений и чувствительных вопросов и в конечном итоге сделать Евразию более безопасной, процветающей и взаимосвязанной. Россия решительно поддерживает неуклонную нормализацию отношений между Индией и Китаем для достижения этих общих целей", - констатировал Алипов.

Москва и Нью-Дели в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2000 году подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ стал основой для регулярных саммитов и развития многосторонних механизмов сотрудничества по целому ряду направлений - политическому, военно-техническому, экономическому и других. В 2010 г. статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства.