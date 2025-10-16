ГД обратилась к МИД и главам регионов по теме помощи высланным Латвией россиянам

Рига считает законной процедуру депортации граждан России, не показавших достаточный уровень владения латышским языком

Редакция сайта ТАСС

Здание Посольства России в Латвии © Мария Швачко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума считает необходимым обеспечить депортированным из Латвии россиянам достойные условия по возвращении на Родину, соответствующие рекомендации уже были переданы посольству РФ в Латвии, МИД и главам российских регионов. Об этом журналистам рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Государственная дума считает необходимым обратиться к международным организациям, обратиться к гражданам нашей страны, к правительству Российской Федерации. Мы считаем, что наш долг - обеспечить возвращение граждан России в нашу страну, достойные условия для их дальнейшего существования. И в этой связи подробные указания уже даны посольству Российской Федерации в Латвии, Министерству внутренних дел, главам субъектов Федерации Российской Федерации", - сказал депутат.

По мнению Толстого, долг парламента - "делать шаги, направленные на нормализацию ситуации". "Мы обращаемся к правительству и, используя парламентский контроль, будем следить за судьбой каждого гражданина, который вернется на родную землю", - подчеркнул он.