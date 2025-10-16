Песков: возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась

Такие приглашения могут передать по дипломатическим каналам, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ответный визит российского лидера Владимира Путина в Сирию после встречи в Москве с президентом страны на переходный период Ахмедом аш-Шараа пока не планируется. На переговорах 15 октября в Кремле речь об этом не шла, однако такие приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, там (на состоявшихся накануне переговорах - прим. ТАСС) речь не шла об этом (об ответном визите - прим. ТАСС). Но с другой стороны, такие приглашения могут быть по дипломатическим каналам переданы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Переговоры Путина и аш-Шараа прошли 15 октября в Кремле. Это было первое очное общение с новыми властями Сирии. Глава республики приехал в Россию с рабочим визитом. Это его первая поездка в РФ. Кроме того, это первый визит сирийского лидера с момента смены власти в Дамаске в конце 2024 года.