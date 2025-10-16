ГД рекомендовала кабмину проработать меры в ответ на депортацию россиян Латвией

Также Госдума рекомендовала правительству проработать дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление, в котором рекомендовали правительству РФ проработать меры в ответ на депортацию россиян из Латвии, в том числе экономические.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации проработать предложения по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера, в отношении Латвийской Республики", - говорится в тексте документа.

Кроме того, Госдума рекомендовала кабмину "проработать дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе правового режима репатриации, повышения эффективности Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, введение "карты российского соотечественника".

Госдума просит правительство поддержать иски и обращения депортируемых россиян к властям Латвии "в судебных инстанциях и международных органах", а также "предусмотреть необходимое финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных из Латвийской Республики граждан РФ".

Правительство РФ должно будет проинформировать Госдуму о проделанной работе до 1 декабря 2025 года.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.