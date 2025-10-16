Госдума призвала осудить неонацистскую политику латвийского руководства

Депутаты приняли соответствующее заявление на фоне депортации 841 гражданина России из Латвии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли заявление, в котором призвали осудить неонацистскую политику властей Латвии в связи с депортацией 841 гражданина РФ.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, депутаты решительно осудили "очередной виток дискриминации" со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в стране российских граждан. В заявлении подчеркивается, что ужесточение требований коснулось в первую очередь пожилых граждан. "Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии, а также о случаях суицида не прошедших экзаменационное испытание", - указано в документе.

Парламентарии отметили, что РФ последовательно проводит политику по защите и отстаиванию интересов соотечественников. "Депортируемым гражданам Российской Федерации будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине", - говорится в заявлении.