Володин: Россия не должна прощать дискриминацию россиян в Латвии

Председатель Госдумы добавил, что депутаты Европарламента должны ознакомиться с заявлением ГД по поводу дискриминационных действий Европы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия должна занять жесткую позицию по поводу депортации россиян из Латвии, эту дискриминацию нельзя прощать. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

"Нам с вами надо занять жесткую, непримиримую позицию. Мы этого не должны простить", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что все ответственные за принятие решений о депортации россиян "должны в будущем просто-напросто не допускаться ни на одну должность и за это понести ответственность. " И наша позиция сегодняшняя - не просто сделать заявление, а еще раз подчеркнуть - никто не простит вот эти все решения. И тот, кто их принимал, тот, кто подписывал, должны это знать", - заявил председатель Госдумы.

Володин также призвал европейских политиков и депутатов Европарламента ознакомиться с заявлением палаты по поводу депортации россиян из Латвии.

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все европейские политики, депутаты Европарламента не только с ним ознакомились, но задумались, что происходит в Европе", - сказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, если не осудить подобную дискриминацию в Латвии, такие случаи потом будут происходить повсеместно. "Сегодня они это делают в отношении русских, завтра будут в отношении венгров, высылать их с Украины, другие национальности. Так нельзя, с этим надо бороться", - подчеркнул он.