Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Кубы

Стороны обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новый посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес вручил замглавы МИД РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"16 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации Ортой Гонсалесом, который вручил копии верительных грамот", - указали в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ добавили, что стороны обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также углубление взаимодействия на международной арене.

Ранее эту должность с 2020 года занимал Хулио Антонио Гармендия Пенья. На встрече с Рябковым 22 сентября он уведомил о завершении своей дипломатической миссии в Москве.