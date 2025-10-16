Рябков принял копии верительных грамот у нового посла Кубы
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новый посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес вручил замглавы МИД РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"16 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации Ортой Гонсалесом, который вручил копии верительных грамот", - указали в министерстве.
Кроме того, в МИД РФ добавили, что стороны обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также углубление взаимодействия на международной арене.
Ранее эту должность с 2020 года занимал Хулио Антонио Гармендия Пенья. На встрече с Рябковым 22 сентября он уведомил о завершении своей дипломатической миссии в Москве.