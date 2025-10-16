Песков: Путин пока не рассказал кабмину советы Черномырдина по подготовке к зиме

Он сделает это, когда будет возможность, уточнил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не рассказал кабмину, как именно экс-глава правительства РФ Виктор Черномырдин в 1990-х рекомендовал Минэнерго готовиться к зиме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще не рассказал", - ответил Песков на вопрос о том, рассказал ли уже Путин кабмину, как именно Черномырдин рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода.

"Как будет возможность, так и расскажет", - уточнил представитель Кремля.

Накануне в ходе совещания Путин пообещал Минэнерго рассказать о том, как Черномырдин в 1990-х рекомендовал ведомству готовиться к зиме. Публично эти заветы президент сообщать не стал.