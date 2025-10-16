Дмитриев считает, что сотрудничество России и США в Арктике будет полезным
09:51
обновлено 10:33
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в Арктике будет полезным для обеих стран, несмотря на попытки его сорвать, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Пытаются соврать диалог с США, сотрудничество. Безусловно, мы верим, что сотрудничество в Арктике с США будет полезным и России, и Соединенным Штатам", - сказал он, добавив, что огромные силы брошены на то, чтобы сорвать совместные проекты.