Дмитриев: страны Азии и Ближнего Востока проявляют интерес к проектам в РФ

Глава РФПИ отметил заинтересованность в том числе к проектам в Арктике

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Страны Азии и Ближнего Востока проявляют большой интерес к российским проектам, в том числе в Арктике. Об этом заявил журналистам представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы также видим, что есть очень большой интерес к инвестициям в российские проекты, в том числе и в Арктике. И это проявляется со стороны азиатских партнеров, со стороны также ближневосточных партнеров. Российский фонд прямых инвестиций активно инвестирует в различные проекты, в том числе и в технологические проекты", - сказал Дмитриев.