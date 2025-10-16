Дмитриев: Россия открыта к сотрудничеству с Западом

По словам главы РФПИ, такое сотрудничество будет полезно

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству как с глобальным Югом, так и с Западом. Такое сотрудничество будет полезно, заявил журналистам на полях Российской энергетической недели спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия открыта к сотрудничеству не только со странами Глобального Юга, но и Запада. Такое сотрудничество, безусловно, полезно, но многие компании Запада ждут политического сигнала от своих правительств", - сказал он.