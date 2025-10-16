Песков: военные делают все для обеспечения безопасности России

У них есть потенциал и все необходимые возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России имеют все необходимые возможности для обеспечения интересов и безопасности страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные знают, что делать, у них есть потенциал, у них есть все необходимые возможности. Естественно, будет делаться все, чтобы обеспечить а) безопасность; б) интересы нашей страны", - заверил представитель Кремля.