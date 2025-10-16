Россия не видит препятствий для активизации взаимодействия Пакистана с ЕАЭС

Посол РФ в Пакистане Альберт Хорев отметил, что пакистанские власти недавно установили дипломатические отношения с Арменией

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 16 октября. /ТАСС/. Установление дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией позволяет Исламабаду активизировать свое взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Россия не видит препятствий для этого. Об этом заявил посол РФ в Пакистане Альберт Хорев.

"Приятно отметить, что после недавнего установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией мы не видим никаких факторов, препятствующих активизации взаимодействия Пакистана с ЕАЭС, включая возможное подписание соглашения о зоне свободной торговли", - заявил глава дипмиссии в ходе выступления на мероприятии, организованном Консорциумом по исследованию Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам посла, ЕАЭС является "одной из самых эффективных региональных организаций" на евразийском пространстве. Рост совокупного объема ВВП стран ЕАЭС в 2024 году составил 4,5%, в то время как среднемировой показатель в данный период находился на уровне 3,3%, подчеркнул Хорев. Он также напомнил, что эта организация, объединяющая почти 185 млн человек, имеет соглашения о свободной торговле с такими странами, как Вьетнам, Сербия и Иран. "Мы работаем над расширением этого списка", - добавил глава российского диппредставительства.

18 сентября директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил ТАСС, что ЕАЭС видит в Пакистане интересного партнера, в ближайшее время может быть запущен диалог о создании зоны свободной торговли. Ранее замминистра торговли Пакистана Насир Хамид сообщил, что Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС и уже ведет подготовительную работу по этому вопросу.

31 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.