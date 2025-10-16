Путин: машинами на бензине люди будут пользоваться еще долго

Президент России отметил, что планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания сдвигаются вправо

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Люди пользуются машинами, которые ездят на бензине, и еще долго будут пользоваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Основные факторы роста потребления [нефтепродуктов] - это активное развитие нефтехимии, динамика которой выше темпов мирового ВВП, а также транспортный сектор, где многие планы по отказу от двигателей - прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания - реалистично сдвигаются, что называется, вправо, - пояснил Путин. - Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться. Еще долго будут пользоваться".

Президент отметил, что электродвигатели, конечно, появляются. "Но электричество надо откуда-то взять, оно же не из розетки появляется, его же надо произвести из чего-то, из топочного мазута, из угля и так далее", - добавил он.