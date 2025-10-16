Россия призвала поддержать День борьбы с колониализмом

Его предлагают отмечать 14 декабря

КАМПАЛА /Уганда/, 16 октября. /ТАСС/. Россия призывает поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о провозглашении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на XIX министерской конференции Движения неприсоединения.

"Группа друзей в защиту Устава ООН развила идеи резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях", одобренной 4 декабря 2024 года, - сказал Логвинов. - В результате новый проект резолюции был представлен на рассмотрение Четвертого комитета Генассамблеи. Документ называется "Международный день борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях".

"Документ планируется одобрить на заседании Четвертого комитета сегодня, 16 октября по нью-йоркскому времени. Осталось еще несколько часов, чтобы поручить вашим уважаемым делегациям проголосовать за этот документ, - отметил дипломат. - Мы призываем вас сделать это".

По его словам, провозглашение 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом будет иметь особое символическое значение и значительный практический результат, закрепляющий антиколониальную дискуссию в повестке Генассамблеи.