Постпред: РФ готова работать с ОЗХО по всем фактам применения химического оружия ВСУ

Владимир Тарабрин добавил, что в рамках этого процесса Москва рассчитывает передать экспертам ОЗХО в ходе их визита в РФ соответствующие контрольные пробы и аналитические материалы

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Россия готова работать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по всем эпизодам применения Украиной таких вооружений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Со своей стороны мы подтверждаем готовность России, ее профильных служб и специалистов работать с техсекретариатом ОЗХО по всем эпизодам применения Киевом токсичных химикатов в нарушение Конвенции по запрещению химического оружия", - заявил он. Дипломат добавил, что в рамках этого процесса Москва рассчитывает передать экспертам ОЗХО в ходе их визита в РФ соответствующие контрольные пробы и аналитические материалы.