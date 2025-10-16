Постпред РФ: Москва обеспокоена политикой санкций Запада, нарушающих КЗХО

Владимир Тарабрин отметил, что такие действия подрывают усилия по выполнению положений КЗХО и создают препоны для многостороннего сотрудничества в области "мирной" химии

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена политикой коллективного Запада, который в нарушение Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) вводит односторонние санкции против "неугодных" государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Мы, как и многие другие государства - члены ОЗХО, обеспокоены тем, что страны коллективного Запада продолжают вводить незаконные односторонние ограничения против неугодных им стран, в том числе в области химической промышленности. Это является нарушением статьи XI КЗХО", - подчеркнул он. Тарабрин отметил, что такие действия подрывают усилия по выполнению положений КЗХО и создают препоны для многостороннего сотрудничества в области "мирной" химии.