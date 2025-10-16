Слуцкий: киевский режим с поддержкой британцев способен на любые теракты

Глава комитета Госдумы по международным делам призвал внимательно отнестись к информации ФСБ о подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток"

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Киевский режим способен на любые провокации и международные теракты, об этом говорит в том числе ситуация с подрывом "Северных потоков". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал заявление главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова о том, что британские спецслужбы совместно с Украиной, по данным ФСБ, готовят диверсии на газопроводе "Турецкий поток".

"Стоит всем очень внимательно отнестись к информации ФСБ о подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток". Опыт подрыва "Северных потоков" говорит о том, что украинский режим способен на любые провокации и международные террористические акты, в которых бандеровцев покрывают в том числе британцы", - сказал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что всем странам в районе, где пролегает газопровод, "нужно усилить защиту и не ослаблять охранные меры".