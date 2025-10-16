Россия стала соавтором резолюции о Дне против колониализма

Резолюция провозглашает 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях, начиная с 2025 года

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Россия стала соавтором резолюции об учреждении "Международного дня против колониализма во всех его формах и проявлениях". Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков по случаю принятия резолюции Четвертого комитета Генассамблеи.

"Несмотря на ликвидацию колониальных империй и создание более 100 новых государств во второй половине ХХ века, говорить о полной победе над колониализмом пока рано. Последствия многовекового угнетения народов ощущаются во всех уголках земного шара и до сих пор препятствуют полноценному развитию суверенных государств", - сказал он, выразив признательность всем делегациям, поддержавшим резолюцию.

Дипломат отметил, что в год 65-летия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам принятие документа является "важным шагом на пути к реализации заветной цели этого исторического документа - "необходимости незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях".

Резолюция провозглашает 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях, начиная с 2025 года. В документе выражается обеспокоенность тем, что спустя более 60 лет после принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам ее положения все еще не реализованы полностью. Генассамблея ООН подтверждает необходимость окончательной и безусловной ликвидации колониализма, призывает государства к скорейшему выполнению соответствующих резолюций и к признанию исторических последствий колониальной эпохи. Также предусмотрено ежегодное проведение мероприятий и заседаний высокого уровня для продвижения целей Международным днем борьбы с колониализмом и сохранения темы деколонизации в повестке ООН.