"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным
Редакция сайта ТАСС
17:34
обновлено 17:39
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта. Разговор стал восьмым с начала года и продлился более двух часов.
ТАСС собрал основные заявления президента США.
- Телефонный разговор президентов США и России был хорошим и продуктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трамп также назвал очень продуктивным разговор с российским лидером, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.
- Стороны условились провести обсуждение ситуации вокруг Украины на уровне своих советников высокого уровня. По словам Трампа, место встречи помощников руководителей двух государств еще не определено.
- Белый дом заверил, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию на Украине. По словам Ливитт, встреча американского лидера с Владимиром Зеленским станет "продолжением переговоров по урегулированию с украинской стороной конфликта".
- Американский президент заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги разговора с главой российского государства.
- Президент США заявил, что он и Путин вскоре проведут новую личную встречу, которая пройдет в Будапеште.
- Трамп уверен, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке поможет переговорам по Украине.
- Американский лидер заявил, что он и Путин много времени уделили обсуждению перспектив развития двусторонней торговли после урегулирования украинского конфликта.
Трамп заявил, что глава российского государства выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта.
Предыдущие контакты
- Последний разговор президентов России и США состоялся в ночь на 19 августа - спустя несколько дней после российско-американских переговоров в Анкоридже. Инициатором беседы выступил Дональд Трамп. Как сообщал портал Axios, в тот момент американский лидер находился в Белом доме, где проводил встречи с представителями ряда европейских стран и Владимиром Зеленским, но прервал их, чтобы созвониться с Владимиром Путиным.
- До этого президенты общались 3 июля. Тогда российский лидер заявил, что Москва не намерена отказываться от своих целей в отношении Украины.
- Первый разговор после возвращения Трампа в Белый дом состоялся 12 февраля и стал первым контактом между главами России и США за последние три года. Следующий звонок произошел 18 марта: Путин поддержал предложение Трампа о введении 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, однако Киев к инициативе не присоединился. Позднее стороны разговаривали 19 мая и 4 июня - вскоре после очередных раундов российско-украинских переговоров в Стамбуле. 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения. В ходе беседы лидеры также обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, начавшееся в те дни.