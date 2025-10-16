Статья

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта. Разговор стал восьмым с начала года и продлился более двух часов.

ТАСС собрал основные заявления президента США.

Телефонный разговор президентов США и России был хорошим и продуктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трамп также назвал очень продуктивным разговор с российским лидером, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

Стороны условились провести обсуждение ситуации вокруг Украины на уровне своих советников высокого уровня. По словам Трампа, место встречи помощников руководителей двух государств еще не определено.

Белый дом заверил, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию на Украине. По словам Ливитт, встреча американского лидера с Владимиром Зеленским станет "продолжением переговоров по урегулированию с украинской стороной конфликта".

Американский президент заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги разговора с главой российского государства.

​​​​​Президент США заявил, что он и Путин вскоре проведут новую личную встречу, которая пройдет в Будапеште.

Трамп уверен, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке поможет переговорам по Украине.

Американский лидер заявил, что он и Путин много времени уделили обсуждению перспектив развития двусторонней торговли после урегулирования украинского конфликта.

Трамп заявил, что глава российского государства выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта.

