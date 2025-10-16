Ушаков: разговор Путина и Трампа продлился около 2,5 часа

Беседа была содержательной и предельно откровенной, сообщил помощник российского лидера

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около 2,5 часа, беседа была содержательной и предельно откровенной. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора

"Сегодня во второй половине дня состоялся телефонный разговор Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Это уже, кстати, восьмой по счету телефонный разговор", - сказал Ушаков.

"Беседа была продолжительной и продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной", - поделился представитель Кремля.