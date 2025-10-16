Ушаков: Путин изложил Трампу позицию РФ по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин изложил американскому лидеру Дональду Трампу позицию России по ближневосточному урегулированию. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора.

"Естественно, была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона", - сказал Ушаков.