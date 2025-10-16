Трамп в беседе с Путиным подчеркнул необходимость скорейшего мира на Украине

Президент США отметил, что это самый трудный конфликт для разрешений, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным отметил необходимость скорейшего установления мира на Украине и подчеркнул, что это самый трудный для разрешений конфликт. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам их телефонного разговора.

"Дональд Трамп многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине. Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы", - рассказал представитель Кремля.