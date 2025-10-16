Путин указал на парадоксальность конфронтации России и США

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Нынешняя конфронтация между Россией и США выглядит парадоксально с учетом истории отношений двух стран, особенно в годы Второй мировой войны. На это в разговоре с президентом США Дональдом Трампом указал российский президент Владимир Путина, заявил на брифинге его помощник Юрий Ушаков.

"С обеих сторон говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой", - указал дипломат.

Ушаков рассказал, что Путин отметил, что в этой ситуации конфронтация Москвы и Вашингтона "выглядит парадоксально".