Ушаков: Трамп предложил провести встречу в Будапеште

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил в качестве возможного места проведения саммита Будапешт, российский лидер Владимир Путин поддержал эту идею. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будапешт первым упомянул Трамп, наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, кому принадлежала идея провести саммит в Будапеште.