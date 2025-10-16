Посольство России в Венгрии готово обеспечить встречу Путина и Трампа

В диппредставительстве отметили, что всегда готовы к работе по обеспечению подобных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Посольство России в Венгрии готово обеспечить успешное проведение встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште.

"Посольство всегда готово к работе по обеспечению подобных мероприятий", - заявила пресс-служба российской дипмиссии, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС сообщения о том, что следующая встреча лидеров двух стран состоится в Будапеште.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии.