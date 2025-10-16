ТАСС: возможный визит Путина в Венгрию и ЕС будет первым за шесть лет

Предыдущий раз российский лидер приезжал в республику 30 октября 2019 года

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт, где может пройти их встреча с лидером США Дональдом Трампом, станет первым за шесть лет, подсчитал ТАСС.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

Предыдущий раз российский лидер приезжал в Венгрию 30 октября 2019 года.

Одновременно это будет первый визит Путина в Евросоюз с начала пандемии. Последняя такая поездка состоялась 19 января 2020 года, когда президент РФ присутствовал в Германии на Международной конференции по Ливии.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили возможность новой встречи. Президент США предложил в качестве места переговоров Будапешт. Российский лидер эту идею поддержал. Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить встречу.