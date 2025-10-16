Дипмиссия РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Зуева

Постоянное представительство РФ при Организации сообщило об этом в Telegram-канале

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвало ее руководство осудить атаку на российских журналистов в Запорожской области, в результате которой погиб военный корреспондент МИА "Россия сегодня" Иван Зуев. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

"Обращаем внимание секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста", - отмечается в тексте.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника. Военкор Юрий Войткевич был тяжело ранен.