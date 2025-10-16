Сенатор Волошин: атакой на военкоров РФ Киев хотел закрыть миру глаза на правду

Сенатор РФ от ДНР подчеркнул, что "зло не останется безнаказанным"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Атаковав российских военных корреспондентов в Запорожской области, Киев пытался закрыть глаза миру на правду в зоне спецоперации, которую пытались рассказать погибший журналист Иван Зуев и его пострадавший коллега Юрий Войткевич. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"Этим жестоким убийством нашего журналиста киевский режим снова показал свою беспринципность и полное отсутствие каких-либо человеческих качеств. Чтобы закрыть миру глаза на то, что ВСУ действительно творят в зоне СВО, они не останавливаются ни перед чем. Но зло не останется безнаказанным. Укронацисты обязательно ответят за каждую невинно убиенную душу", - сказал Волошин.

Он добавил, что ему посчастливилось работать с Зуевым. "Он был настоящим профессионалом - оперативным, цепким, въедливым мастером слога. Человек невероятной работоспособности, который улавливал самую суть любого события. Очередной боец информационного фронта, наш коллега, погиб за правду. Искренние соболезнования родным и близким Вани", - отметил Волошин.