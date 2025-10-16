Захарова: журналисты стали мишенью Киева

Официальный представитель МИД России сообщила, что это происходит при полном попустительстве "цивилизованных" государств

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Киевский терроризм убивает журналистов при попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" стран. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель военкора МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева.

"Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма. При абсолютном попустительстве со стороны так называемых цивилизованных [государств] Банковая убивает корреспондентов", - сказала она.

"Соболезнуем в связи с гибелью военкора Ивана Зуева, желаем скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу", - добавила Захарова.

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что в Запорожской области при атаке со стороны ВСУ погиб военный корреспондент Иван Зуев, еще один журналист - Юрий Войткевич - получил тяжелое ранение.