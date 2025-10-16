Посол РФ назвал "воровством" любые несогласованные операции с активами России

Сергей Нечаев отметил, что инициаторы изъятия российских золотовалютных резервов боятся брать на себя ответственность за принятие решения

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Любые не согласованные с Россией операции с ее суверенными активами в Европе будут являться воровством, такие действия подорвут доверие к финансовому сектору ЕС и евро. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии для информагентства DPA.

"Все более настойчиво звучащие в структурах Евросоюза и его странах-членах, включая Германию, призывы к фактическому присвоению авуаров Банка России, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а также дискуссии о возможных "правовых механизмах" реализации таких планов, никого не должны вводить в заблуждение. Любые не согласованные с Россией операции с суверенными российскими активами, вне зависимости от ухищрений Еврокомиссии, будут являться воровством", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что инициаторы изъятия российских золотовалютных резервов "прекрасно это понимают и именно поэтому боятся брать на себя ответственность за принятие решения, стремятся заручиться круговой порукой".

"Это прекрасно понимают в Берлине, где до недавнего времени отказывались даже гипотетически рассматривать такую опцию. Понимают это и все остальные члены мирового сообщества, внимательно наблюдающие за нечистоплотной возней евробюрократов в интересах продления агонии киевского режима", - указал Нечаев.

"Россия настоятельно предостерегает от кражи ее государственной собственности. Воровство - это преступление", - подчеркнул он. "Этот шаг полностью разрушит репутацию Евросоюза в качестве надежной гавани для суверенных финансовых накоплений, подорвет доверие к финансовому сектору ЕС и евро, приведет к оттоку капиталов и ухудшению инвестиционного климата", - отметил дипломат. Он предупредил, что "этот ничтожный с точки зрения международного права шаг не останется без последствий, вся ответственность за которые полностью ляжет на плечи ЕС и ее стран-членов".

К дискуссии об активах

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ. Против этого резко выступает Бельгия, в которой находится площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только с падением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией исков о компенсации незаконно изъятых средств.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.